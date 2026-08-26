Рузбехани: Иран и Оман не могут подписать соглашение из-за давления США

Посол Ирана заявил о давлении США на Оман Рузбехани: Иран и Оман не могут подписать соглашение из-за давления США

Москва26 авг Вести.США оказывают давление на Оман, из-за чего Маскат пока не может подписать соглашение с Тегераном по обеспечению безопасного судоходства в Ормузском проливе. Об этом заявил посол Ирана в Туркмении Али Моджтаба Рузбехани.

По его словам, которые приводит ТАСС, Иран и Оман уже провели переговоры и приблизились к достижению договоренностей, однако подписание документа пришлось отложить.

К сожалению, из-за влиятельного давления США на Оман подписание соглашения с Оманом пока откладывается сказал Рузбехани

Ранее сообщалось, что Иран и Оман договорились создать в Ормузском проливе временный морской коридор под совместным управлением. Стороны также планировали продолжить технические переговоры о постоянном маршруте.

В Тегеране заявляли о готовности провести встречи с арабскими странами Персидского залива для обмена информацией и обеспечения безопасности судоходства.