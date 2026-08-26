В МИД Ирана сообщили, что только торговые суда смогут проходить через Ормуз МИД Ирана: только торговые суда смогут проходить через Ормузский пролив

Москва26 авг Вести.Замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади, комментируя меморандум по Ормузскому проливу, над которым работают представители Исламской Республики и Омана, заявил, что лишь торговые суда смогут проплывать по проливу.

Он отметил, что военные суда такой возможности иметь не будут.

В соответствии с меморандумом, маршрут следования в Персидский залив [по Ормузскому проливу] будет пролегать через иранские воды, маршрут для выхода из него через территориальные воды Омана сказал Гарибабади, его слова приводит агентство Tasnim

Он добавил, что суда по обоим маршрутам будут проходить через иранские воды.

Ранее сообщалось, что Иран и Оман договорились создать в Ормузском проливе временный судоходный коридор, который будет находиться в совместном управлении сторон. Как уточнялось, договоренность была достигнута в ходе переговоров между главами МИД стран Аббасом Аракчи и Бадром Альбусаиди.