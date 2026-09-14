Предложенные Тегераном и Маскатом поправки могут изменить статус-кво в Ормузе Axios: Саудовская Аравия внесла поправки в предложение Омана и Ирана по Ормузу

Москва14 сен Вести.Саудовская Аравия внесла поправки в предложение Омана и Ирана по организации судоходства через Ормузский пролив. Об этом сообщил корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника.

В понедельник в оманском городе Салала планировалась встреча с участием представителей стран Персидского залива, на которой предполагалось объявить о договоренностях Ирана и Омана относительно маршрутов судоходства через Ормузский пролив. Однако в ночь на понедельник глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди сообщил, что встреча отложена на неопределенный срок.

Как утверждает Равид, причиной переноса стали в том числе изменения, предложенные Саудовской Аравией. По информации журналиста, Эр-Рияд опасается, что согласованные ранее формулировки могут создать новый порядок в проливе, который будет неприемлем для Саудовской Аравии и других государств — членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, после чего Тегеран нанес ответные удары. В середине июня стороны подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами.