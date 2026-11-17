КСИР: третий за день танкер подорвался на мине в Ормузском проливе

КСИР сообщил о подрыве танкера на мине в Ормузском проливе КСИР: третий за день танкер подорвался на мине в Ормузском проливе

Москва17 ноя Вести.Очередной нефтяной танкер подорвался на мине при проходе через Ормузский пролив. Об этом сообщил иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР).

Час назад… нефтяной танкер-нарушитель подорвался на мине на запрещенном для прохода через Ормузский пролив маршруте говорится в сообщении пресс-службы КСИР

Там уточнили, что это уже третье грузовое судно за день, подорвавшееся на мине в Ормузе. Из-за сильного пожара танкер был вынужден застопорить ход у берегов оманского острова Аль-Ганам.

Ранее КСИР сообщал о подрыве на мине в южной части Персидского залива крупнотоннажного танкера, перевозившего более 2 миллионов баррелей нефти. Танкер затонул. Следовавшее за ним еще одно коммерческое судно получило повреждения и загорелось.