Москва28 октВести.Утверждения иранской стороны о том, что в Ормузском проливе коммерческие суда постоянно подрываются на морских минах, являются ложными. Об этом заявили в Центральном командовании ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).
Там добавили, что все основные маршруты в проливе были очищены от мин американскими силами.
В последние дни и недели подконтрольные Ирану СМИ распространяют заявления иранской стороны о том, что при следовании через Ормузский пролив коммерческие суда подрываются на морских минах. Эти утверждения ложныеговорится в заявлении
Накануне в Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) заявили, что в восточной части Ормузского пролива нефтяной танкер напоролся на мину и загорелся. В КСИР уточнили, что Тегеран считает незаконным проход через пролив судов, не одобренных иранскими властями.