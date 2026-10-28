CENTCOM: утверждения о подрывах судов на минах в Ормузе являются ложными

В CENTCOM опровергли утверждения о регулярном подрыве судов на минах в Ормузе CENTCOM: утверждения о подрывах судов на минах в Ормузе являются ложными

Москва28 окт Вести.Утверждения иранской стороны о том, что в Ормузском проливе коммерческие суда постоянно подрываются на морских минах, являются ложными. Об этом заявили в Центральном командовании ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

Там добавили, что все основные маршруты в проливе были очищены от мин американскими силами.

В последние дни и недели подконтрольные Ирану СМИ распространяют заявления иранской стороны о том, что при следовании через Ормузский пролив коммерческие суда подрываются на морских минах. Эти утверждения ложные говорится в заявлении

Накануне в Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) заявили, что в восточной части Ормузского пролива нефтяной танкер напоролся на мину и загорелся. В КСИР уточнили, что Тегеран считает незаконным проход через пролив судов, не одобренных иранскими властями.