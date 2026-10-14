ВМС США обеспечили прохождение 19 млн баррелей нефти через Ормузский пролив ВС США сообщили о транспортировке 19 млн баррелей нефти через Ормузский пролив

Москва14 окт Вести.Американские военно-морские силы обеспечили безопасную транспортировку более 19 млн баррелей нефти через Ормузский пролив , сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

Силы США и их региональные партнеры полностью контролируют Ормузский пролив. Буквально вчера американские военные оказали содействие партнерам из стран Персидского залива в транспортировке через пролив более 19 млн баррелей сырой нефти говорится в сообщении

Этим заявлением CENTCOM ответило на угрозы командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР), который утверждал, что Ормузский пролив закрыт или находится под полным контролем Ирана, и обещал потопить любые приближающиеся американские военные корабли.

Американское командование опровергло слова Тегерана, иронично отметив, что "у командующего ВМС КСИР нет военно-морского флота", и подчеркнуло, что навигация по стратегически важному морскому пути продолжается в штатном режиме под контролем коалиции.

У командующего ВМС КСИР нет военно-морского флота подчеркнули американские военные

Ранее сообщалось, что в Ормузском проливе танкер попал под обстрел. Информацию об этом распространило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO). Согласно этим данным, инцидент произошел 11 октября.