CENTCOM: США обеспечили перевозку через Ормуз 1,7 млрд баррелей нефти CENTCOM: США помогли перевезти через Ормуз 1,7 млрд баррелей нефти

Москва15 ноя Вести.США обеспечили перевозку через Ормузский пролив более 1,7 млрд баррелей нефти, сообщает Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети X.

Через Ормузский пролив перевезены более 1,7 млрд баррелей сырой нефти, это сделали страны-партнеры [США] в Персидском заливе под защитой США отмечает командование

Пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявила, что два танкера подорвались на морских минах при прохождении Ормузского пролива.

Международная морская организация (ИМО) ООН сообщила, что не менее 25 моряков погибли в Ормузском проливе в ходе конфликта между США и Ираном.