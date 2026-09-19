CENTCOM: военные США помогли вывезти более 1 млрд баррелей нефти через Ормуз

Военные США помогли вывезти свыше 1 млрд баррелей нефти через Ормузский пролив CENTCOM: военные США помогли вывезти более 1 млрд баррелей нефти через Ормуз

Москва19 сен Вести.Американские военные за последние несколько месяцев помогли вывести через Ормузский пролив более 1 миллиарда баррелей нефти, сообщил глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) Брэд Купер.

Силы CENTCOM помогли вывезти из Персидского залива свыше 1 миллиарда баррелей нефти​​​. Этот 1 миллиард баррелей нефти был вывезен через Ормузский пролив в последние пару месяцев сказал Купер в видеообращении в сети Х

По его словам, американским военным удалось оказать содействие более чем 2 тысячам коммерческих судов при их транзите через пролив.

Купер заверил, что благодаря "железной блокаде Иран экспортировал ноль баррелей".

Ранее танкер под флагом Того подорвался на мине при попытке пройти Ормузский пролив.