В ООН сообщили, что с 28 февраля в Ормузском проливе погибли 25 моряков

В ООН заявили о гибели 25 моряков в Ормузском проливе с 28 февраля В ООН сообщили, что с 28 февраля в Ормузском проливе погибли 25 моряков

Москва7 ноя Вести.Не менее 25 моряков погибли в Ормузском проливе в результате конфликта между Вашингтоном и Тегераном. Об этом сообщила Международная морская организация (ИМО) ООН.

По данным специализированного агентства ООН со штаб-квартирой в Лондоне, последней жертвой конфликта стал моряк с танкера Velos Sapphire, который был атакован в Ормузском проливе 5 ноября. В общей сложности число нападений на коммерческие суда в регионе достигло с конца февраля 130. При этом тысячи моряков остаются заблокированными в Персидском заливе.

Моряки продолжают гибнуть и получать серьезные ранения, оказываться брошенными на произвол судьбы, лишаться возможности вернуться на родину, а также испытывать нехватку предметов первой необходимости, включая воду, продовольствие и медицинскую помощь, в результате продолжающихся геополитических конфликтов приводит ТАСС слова генсека ИМО Арсенио Домингес

По итогам пятидневного заседания Совета ИМО, которое завершилось 6 ноября, его участники призвали государства‑члены воздерживаться от незаконных действий, которые могут угрожать безопасности моряков и международному судоходству. Домингес, в свою очередь, обязался разработать дополнительные конкретные меры, которые позволят предотвратить новые человеческие жертвы и снизить гуманитарные последствия кризиса.

Ранее агентство IRNA со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщило, что четыре танкера подорвались на минах на юге Ормузского пролива. Еще два судна были перехвачены и остановлены.