В CENTCOM заявили об уничтожении 13 судов после возобновления блокады Ирана

США уничтожили 13 судов после возобновления морской блокады Ирана В CENTCOM заявили об уничтожении 13 судов после возобновления блокады Ирана

Москва6 окт Вести.Американские военные уничтожили с середины июля 13 торговых судов, которые якобы пытались нарушить морскую блокаду Ирана, сообщает Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети X.

За прошедшие 12 недель CША уничтожили 13 торговых судов, которые нарушали блокаду или являлись частью теневой сети КСИР (Корпус стражей исламской революции - прим. ред.) отмечает командование

Кроме того, со времени возобновления блокады США перенаправили 130 торговых судов и вывели из строя три судна.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что процесс открытия Ормузского пролива займет максимум неделю, если США примут предложенный Тегераном план по урегулированию.

Президент США Дональд Трамп отверг предложенный Ираном план.

В конце сентября Тегеран передал Вашингтону недельный план прекращения боевых действий, по которому Ормузский пролив должны открыть к концу седьмого дня, а США обязаны разморозить иранские активы на $12 млрд, отменить нефтяные санкции и снять морскую блокаду страны.