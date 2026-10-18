Москва18 октВести.Военно-морскими силами Соединенных Штатов Америки перехвачено почти 140 торговых судов с момента возобновления блокады Ирана. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).
По состоянию на 17 октября силы CENTCOM перенаправили 138 коммерческих судов для обеспечения строгого соблюдения установленных требованийговорится в сообщении
Ранее CENTCOM сообщило, что американские военно-морские силы обеспечили безопасную транспортировку более 19 млн баррелей нефти через Ормузский пролив.