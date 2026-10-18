ВМС США перехватили 138 торговых судов с момента возобновления блокады Ирана CENTCOM перенаправило 138 торговых судов после возобновления блокады Ирана

Москва18 окт Вести.Военно-морскими силами Соединенных Штатов Америки перехвачено почти 140 торговых судов с момента возобновления блокады Ирана. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

По состоянию на 17 октября силы CENTCOM перенаправили 138 коммерческих судов для обеспечения строгого соблюдения установленных требований говорится в сообщении

Ранее CENTCOM сообщило, что американские военно-морские силы обеспечили безопасную транспортировку более 19 млн баррелей нефти через Ормузский пролив.