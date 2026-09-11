Москва11 сен Вести.Военно-морские силы (ВМС) США со времени возобновления морской блокады Ирана перехватили 99 связанных с Тегераном торговых судов, которые шли в иранские порты или выходили из них, сообщает Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

К 11 сентября американские войска перенаправили 99 торговых судов для обеспечения полного соблюдения правил отмечает CENTCOM

ВМС США возобновили 14 июля военно-морскую блокаду судов, следующих в иранские порты или из них.

Прежний режим блокады действовал с 13 апреля по 18 июня. Тогда США перенаправили 142 судна, вывели из строя девять судов, но позволили 50 судам, перевозившим гуманитарную помощь, пройти через зону блокады.