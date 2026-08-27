Москва27 авгВести.Американские военные перехватили со времени возобновления блокады Ирана еще пять судов за три дня, заявило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

Ранее, 24 апреля, CENTCOM заявлял о 70 перехваченных торговых судах.

По состоянию на 27 августа, силы CENTCOM изменили маршрут 75 коммерческих судов

сообщило ведомство в соцсети X

Ранее Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании сообщил о поражении танкера в Ормузском проливе неизвестным снарядом. Сообщений о воздействии на окружающую среду не поступало, экипаж судна не пострадал.