CENTCOM: ВМС США перехватили еще пять судов при блокаде Ирана

США перехватили еще пять судов в рамках блокады Ирана CENTCOM: ВМС США перехватили еще пять судов при блокаде Ирана

Москва27 авг Вести.Американские военные перехватили со времени возобновления блокады Ирана еще пять судов за три дня, заявило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

Ранее, 24 апреля, CENTCOM заявлял о 70 перехваченных торговых судах.

По состоянию на 27 августа, силы CENTCOM изменили маршрут 75 коммерческих судов сообщило ведомство в соцсети X

Ранее Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании сообщил о поражении танкера в Ормузском проливе неизвестным снарядом. Сообщений о воздействии на окружающую среду не поступало, экипаж судна не пострадал.