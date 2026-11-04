IRNA: четыре танкера подорвались на минах на юге Ормузского пролива

В Ормузском проливе на минах подорвались четыре танкера IRNA: четыре танкера подорвались на минах на юге Ормузского пролива

Москва4 ноя Вести.Четыре танкера подорвались на минах на юге Ормузского пролива. Об этом сообщило агентство IRNA со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Четыре судна, перевозивших нефть и намеревавшихся пройти через запретную зону в южной части Ормузского пролива, были подорваны на морских минах и продолжают гореть говорится в публикации

Еще два судна были перехвачены и остановлены, добавили в КСИР.

Кроме того, как утверждается, в небе над Ормузским проливом уничтожили беспилотный летательный аппарат MQ9.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты нанесли удары по радарам и ракетным пусковым установкам на иранском острове Кешм. По информации телеканала NewsNation, эти удары несли оборонительный характер.