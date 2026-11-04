Москва4 нояВести.Четыре танкера подорвались на минах на юге Ормузского пролива. Об этом сообщило агентство IRNA со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Четыре судна, перевозивших нефть и намеревавшихся пройти через запретную зону в южной части Ормузского пролива, были подорваны на морских минах и продолжают горетьговорится в публикации
Еще два судна были перехвачены и остановлены, добавили в КСИР.
Кроме того, как утверждается, в небе над Ормузским проливом уничтожили беспилотный летательный аппарат MQ9.
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты нанесли удары по радарам и ракетным пусковым установкам на иранском острове Кешм. По информации телеканала NewsNation, эти удары несли оборонительный характер.