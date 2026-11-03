СМИ: США наносят удары по радарам на иранском острове Кешм NewsNation: США атакуют ракетные установки на иранском острове Кешм

Москва3 ноя Вести.Военные США наносят удары по радарам и ракетным пусковым установкам на острове Кешм, который расположен на юге Ирана. Об этом сообщила журналистка NewsNation Келли Мейер.

Она подчеркнула, что телеканал может подтвердить информацию газеты The Wall Street Journal о том, что США атакуют остров Кешм.

США наносят удары по иранскому острову Кешм… США бьют по радарам и ракетным пусковым установкам написала она в соцсети X

Накануне телеканал Press TV сообщил, что вблизи острова Кешм прогремели взрывы.

Позднее издание Mehr News передало, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана перехватил два американских разведывательных беспилотника MQM-170 рядом с островом