Москва3 нояВести.Военные США наносят удары по радарам и ракетным пусковым установкам на острове Кешм, который расположен на юге Ирана. Об этом сообщила журналистка NewsNation Келли Мейер.
Она подчеркнула, что телеканал может подтвердить информацию газеты The Wall Street Journal о том, что США атакуют остров Кешм.
США наносят удары по иранскому острову Кешм… США бьют по радарам и ракетным пусковым установкамнаписала она в соцсети X
Накануне телеканал Press TV сообщил, что вблизи острова Кешм прогремели взрывы.
Позднее издание Mehr News передало, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана перехватил два американских разведывательных беспилотника MQM-170 рядом с островом