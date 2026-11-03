СМИ: удар США по острову Кешм был оборонительным NewsNation: удар США по иранскому острову Кешм носил оборонительный характер

Москва3 ноя Вести.Удар США по иранскому острову Кешм был нанесен в оборонительных целях, утверждает журналистка телеканала NewsNation Келли Мейер со ссылкой на американского чиновника.

Это была оборонительная мера в ответ на применение иранцами ракет класса "земля-воздух" против объектов США процитировала она в соцсети X собеседника

Журналист издания Axios Барак Равид, в свою очередь, заявил, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана якобы запустил с острова Кешм ракету по американскому самолету, летевшему над Ормузским проливом.

Накануне издание Mehr News сообщило, что КСИР перехватил два американских разведывательных дрона MQM-170 вблизи острова Кешм.

Ранее телеканал Press TV передал, что на острове Кешм прогремела серия взрывов.