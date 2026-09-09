Москва9 сен Вести.Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о нанесении ракетных ударов по двум эсминцам ВМС США, передает РИА Новости. По заявлению иранской стороны, атака стала ответом на действия США против иранских нефтяных танкеров.

КСИР объявил об успешных ракетных ударах по двум эсминцам ВМС США... оснащенным крылатыми ракетами и системами Aegis, в ответ на агрессивные действия США против иранских нефтяных танкеров и судов говорится в сообщении

Ранее КСИР сообщал о ракетном ударе по американской авиабазе Аль-Азрак в Иордании. В свою очередь, иорданские военные уточнили, что из 20 выпущенных Ираном ракет 18 были перехвачены средствами ПВО, а две упали вне населенных пунктов.