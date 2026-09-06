КСИР атаковал дрон США, пытавшийся войти в охраняемую зону Ормузского пролива КСИР: атакован надводный дрон ВС США в охраняемой зоне Ормузского пролива

Москва6 сен Вести.Надводный беспилотник ВС США попытался попасть в охраняемую зону в Ормузском проливе, но был атакован Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Об этом сообщил иранский телеканал Press TV.

КСИР заявил, что атаковал беспилотный надводный аппарат, принадлежащий террористическим вооруженным силам США, когда тот пытался войти в охраняемую зону Ормузского пролива говорится в публикации

Также, как сообщает Reuters, КСИР нанес удары баллистическими ракетами по двум кораблям Военно-морских сил (ВМС) США.

Ранее в КСИР также заявили, что атаковали в Ормузском проливе три нефтяных танкера, связанных с США, которые следовали по несогласованным маршрутам. Из названия и степень повреждений не сообщалось.

До этого президент США Дональд Трамп говорил о восстановлении нефтяного транзита через Ормузский пролив.