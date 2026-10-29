ВМС КСИР: три танкера подорвались на минах в Ормузском проливе за сутки

Ответственность на владельцах: в КСИР объяснили подрывы танкеров ВМС КСИР: три танкера подорвались на минах в Ормузском проливе за сутки

Москва29 окт Вести.Три танкера за прошедшие сутки подорвались на минах при проходе по запрещенному Ираном южному маршруту Ормузского пролива, взорвались и загорелись. Об этом сообщил в четверг отдел по связям с общественностью военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

За прошедшие сутки три нарушивших правила танкера при проходе по неразрешенному южному маршруту Ормузского пролива после столкновения с минами взорвались и загорелись и были брошены у южного побережья пролива говорится в заявлении

По данным ВМС КСИР, суда отключили радиолокационные и навигационные системы и, игнорируя предупреждения, пытались выйти из пролива по запрещенному маршруту. В военно-морских силах назвали этот маршрут опасным и возложили ответственность за проход по нему на владельцев и экипажи судов.

В КСИР также заявили, что судовладельцам не следует обращать внимание на "иллюзии" Центрального командования США в соцсетях. Любые провокационные действия при поддержке американской армии, игнорирующие правила прохода через пролив, по словам представителей ВМС, будут решительно пресекаться.

11 октября секретарь Высшего Совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что США контрабандой вывозят топливо через прибрежные воды Омана, а руководит операциями глава Центрального командования американской армии (CENTCOM) Чарльз Купер.

Ранее КСИР назвал возможными целями Ирана подводные кабели передачи данных в Ормузском проливе.