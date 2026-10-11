В Иране заявили, что США контрабандой перевозят топливо через воды Омана Совбез Ирана: США занимаются контрабандой топлива в прибрежных водах Омана

Москва11 окт Вести.США контрабандой вывозят топливо через прибрежные воды Омана. Операциями руководит лично глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) Чарльз Купер. Об этом заявил секретарь Высшего Совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи.

Он рассказал о тайных операциях американских сил в эфире иранского телеканала Press TV​​​.

Глава центрального командования США руководит операциями по контрабанде, прибегая также к помощи военных ОАЭ заявил Резаи

По его словам, американцы ночью с помощью пяти-шести небольших судов перевозят запасы топлива на более крупные танкеры, чтобы не пользоваться основными маршрутами через Ормузский пролив. Резаи указал, что каждую ночь Иран наносит удары по этим кораблям, чтобы прекратить контрабанду.

Ранее сообщалось, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) поразил крупный танкер-газовоз, который пытался пересечь Ормузский пролив по маршруту, непризнанному Ираном.