КСИР: целями Ирана могут стать подводные кабели в Ормузском проливе

КСИР назвал возможными целями Ирана подводные кабели в Ормузском проливе КСИР: целями Ирана могут стать подводные кабели в Ормузском проливе

Москва20 окт Вести.Подводные кабели передачи данных, проложенные через Ормузский пролив, могут стать следующими целями Ирана. Соответствующее предупреждение высказал представитель Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитные подразделения Вооруженных сил Ирана), его слова распространило информационное агентство Fars.

Мы не исключаем вероятности войны, и в этот раз наш ответ будет гораздо более жестким. На этот раз Америку ждут серьезные неприятности, а мир столкнется с тяжелым энергетическим кризисом приводит агентство фрагмент заявления представителя КСИР

В комментарии также сказано, что "на новом этапе войны будут представлены новые виды вооружений и обозначены новые цели".

Через Ормузский пролив проложено семь крупных кабелей, от которых зависит работа мирового интернета и передача коммерческих данных: напоминаем об этом противнику отметили в КСИР

Ранее президент США Дональд Трамп предупредил, что Вашингтон может "завершить дело" в отношении Тегерана, если он не изменит своей политики.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, реагируя на слова главы Белого дома, подчеркнул, что Исламская Республика обязательно ответит на потенциальные попытки Соединенных Штатов нанести очередной удар.

11 октября секретарь Высшего Совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что США контрабандой вывозят топливо через прибрежные воды Омана, а руководит операциями глава Центрального командования американской армии (CENTCOM) Чарльз Купер.