КСИР пригрозил атаками на танкеры в Бахрейне и Кувейте в ответ на удары США

Иран призвал экипажи немедленно покинуть танкеры в районе портов двух стран КСИР пригрозил атаками на танкеры в Бахрейне и Кувейте в ответ на удары США

Москва9 сен Вести.Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) предупредили о возможных ударах по нефтяным танкерам в районе портов Бахрейна и Кувейта в ответ на атаки США по иранским судам. Об этом сообщает иранское агентство Fars.

В КСИР призвали экипажи танкеров немедленно покинуть суда, находящиеся у причалов или на якорных стоянках. В Иране также заявили о готовности атаковать американские военные базы на Ближнем Востоке в случае продолжения ударов по иранским танкерам.

Мы предупреждаем все экипажи нефтяных танкеров в районе портов Кувейта и Бахрейна… немедленно покинуть свои суда, будь они на якорной стоянке или в причале, поскольку они окажутся под ударом говорится в заявлении командования ВМС КСИР

Ранее иранские СМИ сообщали, что американские военные нанесли удары по двум иранским нефтяным танкерам в районе острова Джаск в Персидском заливе. Позднее появилась информация об атаке еще одного судна.

В середине июня США и Иран подписали меморандум, призванный запустить процесс заключения мирного соглашения. Однако спустя три недели ситуация вновь обострилась: Вашингтон обвинил Тегеран в обстрелах коммерческих судов в Ормузском проливе, после чего стороны возобновили обмен ударами.

20 августа президент США Дональд Трамп объявил о начале экономической операции против Ирана, заявив об изоляции республики беспрецедентного масштаба. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи расценил эти заявления как признание поражения в конфликте.