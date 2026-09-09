США нанесли удар по второму иранскому нефтяному танкеру у острова Джаск IRIB: экипажи двух атакованных военными США иранских танкеров эвакуированы

Москва9 сен Вести.Вооруженные силы США атаковали второй иранский нефтяной танкер в районе острова Джаск в Персидском заливе. Об этом сообщила иранская государственная телерадиокомпания IRIB.

Ранее сообщалось об атаке американских военных на другой иранский танкер, находившийся примерно в четырех милях от острова Харк.

Американская армия атаковала второй танкер рядом с... Джаском. Экипаж обоих танкеров был спасен и доставлен на побережье Джаска говорится в сообщении

Информация о характере повреждений второго судна и возможных пострадавших пока не приводится. Официальных комментариев американской стороны относительно атаки на танкер в районе Джаска на данный момент не поступало.