Москва9 сенВести.Вооруженные силы США атаковали второй иранский нефтяной танкер в районе острова Джаск в Персидском заливе. Об этом сообщила иранская государственная телерадиокомпания IRIB.
Ранее сообщалось об атаке американских военных на другой иранский танкер, находившийся примерно в четырех милях от острова Харк.
Американская армия атаковала второй танкер рядом с... Джаском. Экипаж обоих танкеров был спасен и доставлен на побережье Джаскаговорится в сообщении
Информация о характере повреждений второго судна и возможных пострадавших пока не приводится. Официальных комментариев американской стороны относительно атаки на танкер в районе Джаска на данный момент не поступало.