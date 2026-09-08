В районе города Джаск в Иране прогремели мощные взрывы

Вблизи иранского города Джаск раздаются взрывы В районе города Джаск в Иране прогремели мощные взрывы

Москва8 сен Вести.На побережье Оманского залива в районе иранского города Джаск слышны взрывы. Об этом пишут агентства Fars и Mehr.

Также сообщается об ударах по острову Харк в Персидском заливе. Издание The Jerusalem Post утверждает, что армия США в данный момент бьет по нефтяным танкерам Ирана. Об этом журналистам сообщил неназванный американский чиновник.

Ранее секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что Тегеран предупредил Вашингтон, что американские санкции приведут к полной блокаде Ормузского пролива военными Исламской Республики.