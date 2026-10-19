Москва19 октВести.Иран обязательно ответит на попытки Соединенных Штатов нанести очередной удар по Исламской республике. Об этом написал министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в соцсети Х.
В прошлый раз, когда вы хотели "довести дело до конца", Иран стал только сильнее. Хотите попытать счастья еще раз? Пожалуйста. Но будьте осторожны: у нас тоже есть незавершенные делаподчеркнул Аракчи
Глава иранского внешнеполитического ведомства также отметил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подталкивает Штаты к новым атакам, дабы избежать судебного преследования.
Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предупредил, что Вашингтон может завершить дело в отношении Тегерана, если исламская республика не изменит свой курс.