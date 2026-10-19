"Будьте осторожны": в Иране отреагировали на заявления Трампа Аракчи: Иран ответит на попытки США нанести очередные удары

Москва19 окт Вести.Иран обязательно ответит на попытки Соединенных Штатов нанести очередной удар по Исламской республике. Об этом написал министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в соцсети Х.

В прошлый раз, когда вы хотели "довести дело до конца", Иран стал только сильнее. Хотите попытать счастья еще раз? Пожалуйста. Но будьте осторожны: у нас тоже есть незавершенные дела подчеркнул Аракчи

Глава иранского внешнеполитического ведомства также отметил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подталкивает Штаты к новым атакам, дабы избежать судебного преследования.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предупредил, что Вашингтон может завершить дело в отношении Тегерана, если исламская республика не изменит свой курс.