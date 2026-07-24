Москва24 июл Вести.Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи назвал взрывоопасным прецедентом заявление президента США Дональда Трампа о возмещении ущерба судам и грузам из заблокированных средств Тегерана.

Конфискация активов другого государства способна спровоцировать серьезный конфликт, подчеркнул Аракчи.

Конфискация активов другого государства для покрытия не связанных с ним будущих претензий создает взрывоопасный прецедент, способный спровоцировать серьезный конфликт написал глава иранского МИД в соцсети X

Тем же, кто извлекает выгоду из подобных мер и приветствует их, стоит помнить: нормализация подобной практики приведет к тому, что ничьи средства не будут в безопасности, указал Аракчи.

Хаос, который за этим последует, не сулит ничего хорошего и не будет мирным заключил он

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет использовать иранские деньги, находящиеся под его контролем, для компенсации возможного ущерба судам и грузам, пострадавшим в Ормузском проливе.