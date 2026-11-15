Москва15 нояВести.Израильская разведслужба "Моссад" проинформировала Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США о том, что Иран якобы планирует совершить покушение на президента США Дональда Трампа и основных представителей его администрации, сообщает израильская газета Israel Hayom.
США уже осведомлены об угрозах со стороны Ирана, однако новые разведданные раскрывают "недавние угрозы", отмечает газета.
Возможность достижения соглашения между США и Ираном - даже предварительного - за последние дни существенно снизились. Отчасти это связано с разведданными, переданными "Моссадом"уточняет газета
Израиль подтвердил достоверность разведданных по просьбе американской стороны.
Газета The Financial Times ранее написала, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху каждый день звонит Трампу и просит возобновить удары по Ирану. При этом арабские страны встревожены настойчивыми призывами Нетаньяху.
Между тем издание The Wall Street Journal в июле сообщило, что Израиль передал американской стороне разведывательные сведения, которые якобы свидетельствуют о намерении Ирана совершить покушение на Трампа.
Сам Трамп называл себя "целью номер один" для Тегерана.