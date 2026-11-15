Israel Hayom: Израиль сообщил ЦРУ о планах Ирана совершить покушение на Трампа

Израиль предупредил США, что Иран якобы планирует покушение на Трампа Israel Hayom: Израиль сообщил ЦРУ о планах Ирана совершить покушение на Трампа

Москва15 ноя Вести.Израильская разведслужба "Моссад" проинформировала Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США о том, что Иран якобы планирует совершить покушение на президента США Дональда Трампа и основных представителей его администрации, сообщает израильская газета Israel Hayom.

США уже осведомлены об угрозах со стороны Ирана, однако новые разведданные раскрывают "недавние угрозы", отмечает газета.

Возможность достижения соглашения между США и Ираном - даже предварительного - за последние дни существенно снизились. Отчасти это связано с разведданными, переданными "Моссадом" уточняет газета

Израиль подтвердил достоверность разведданных по просьбе американской стороны.

Газета The Financial Times ранее написала, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху каждый день звонит Трампу и просит возобновить удары по Ирану. При этом арабские страны встревожены настойчивыми призывами Нетаньяху.

Между тем издание The Wall Street Journal в июле сообщило, что Израиль передал американской стороне разведывательные сведения, которые якобы свидетельствуют о намерении Ирана совершить покушение на Трампа.

Сам Трамп называл себя "целью номер один" для Тегерана.