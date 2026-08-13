Reuters: США не подтвердили данные Израиля о планах покушения на Трампа Reuters: США не подтвердили сведения Израиля об угрозе Трампу

Москва13 авг Вести.Соединенные Штаты не подтвердили израильские сведения о том, что Тегеран готовился организовать покушение на президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников.

Отмечается, что предупреждения передавались как американской разведке, так и напрямую высокопоставленным представителям Белого Дома.

США за последний год получили несколько предупреждений от Израиля о том, что Иран намеревался убить президента Дональда Трампа, в том числе перед секретной операцией с использованием Air Force One в Турции говорится в материале

В публикации подчеркивается, что сведения израильской стороны о возможном покушении начали поступать в преддверии 12-дневной войны 2025 года и перед решением Вашингтона начать войну против Тегерана в феврале этого года.

Ранее газета The Washington Post написала, что Трамп покинул Турцию на военно-транспортном самолете в связи с угрозой, якобы исходящей от Ирана.

Сам американский лидер подтвердил, что необходимость в смене самолета во время возвращения с саммита НАТО в Турции возникла из соображений безопасности.