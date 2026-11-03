Израиль предупредил США о возможной химической атаке со стороны Ирана Израиль уведомил США о возможном применении Ираном химического оружия

Москва3 ноя Вести.Израиль проинформировал США о том, что Иран рассматривает возможность применения химического оружия против своих противников.

Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The New York Times (NYT).

При этом израильские официальные лица не предоставили доказательств, а лишь представили свои оценки. За последние две недели Тель-Авив предупредил американское разведсообщество, что угроза химоружия Ирана носит более неотложный характер, чем ядерные амбиции Тегерана.

В частности, пишет NYT, израильская сторона уверяла США, что Иран быстро разрабатывает технологии оснащения химоружием ракет или планирует тайно провезти его в Израиль или другую страну для дальнейшей атаки.

По словам чиновников США и стран региона (Персидского залива – прим. ред.), Израиль поделился с США развединформацией, согласно которой Иран раздумывает над использованием химоружия против своих противников. Некоторые американские госсслужащие отреагировали с тревогой, другие — с глубоким скептицизмом. Ряд официальных лиц США считает, что эти разведданные — часть кампании правительства израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху с целью убедить США снова начать масштабные военные операции против Ирана говорится в статье

Некоторые госслужащие полагают, что такие предупреждения следует воспринимать всерьез, учитывая возможную подготовку Ирана к возобновлению боевых действий, пишет NYT.

Ранее США утверждали, что у Исламской Республики есть химоружие или она планирует его получить. Иранские власти заявляли, что разработали подобные вооружения в период ирано-иракской войны 1980–1988 годов, но с тех пор их ликвидировали.

В Белом доме и в ЦРУ публикацию NYT комментировать не стали.

До этого ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН (ИСК РАН) Артур Демчук в интервью ИС "Вести" рассказал, почему, по его мнению, в ближайшее время не стоит ожидать серьезного обострения между Вашингтоном и Тегераном.