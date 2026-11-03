Эксперт не ожидает серьезных ударов США по Ирану в ближайшее время Эксперт Демчук: серьезного обострения между США и Ираном не ожидается

Москва3 ноя Вести.Серьезного обострения между США и Ираном в ближайшее время не ожидается. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН (ИСК РАН) Артур Демчук, отвечая на вопрос о возможном применении Соединенными Штатами тактического ядерного оружия.

Я такого серьезного обострения пока не ожидаю. Конечно, могут быть удары чисто такие, носящие символический характер показать, что все-таки Соединенные Штаты здесь превалируют, давят на Иран считает политолог

Демчук полагает, что президент США Дональд Трамп решится на серьезный удар по Ирану, только убедившись в отсутствии опасности иранских ответных атак на американские базы в странах Персидского залива и Европе.

Для ответного удара Ирана многие страны, особенно страны Персидского залива, не готовы. Тем более есть опасность атак на американские военные базы, в том числе и в Европе. Поэтому здесь только после того, как будет абсолютно надежно обеспечена противовоздушная оборона американских союзников в Персидском заливе и оборона американских военных баз, только в этом случае Трамп, я думаю, решится на серьезные удары по Ирану сказал эксперт

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США могут нанести удар по горе Пикакс в Иране. При этом США уничтожили весь ядерный потенциал Ирана, отметил американский лидер.