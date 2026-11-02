Москва2 ноя Вести.Соединенные Штаты вряд ли решатся на полноценный ядерный удар по территории Ирана. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

Как объяснил эксперт, этот шаг чреват серьезными последствиями не только для исламской республики, но и для союзников Вашингтона в регионе.

Если США нанесут полноценный ядерный удар [по Ирану], ... то это будет катастрофа для всех. Произойдет взрыв, и ядерное облако пойдет на тот же Израиль и другие расположенные рядом с Ираном страны. Я думаю, если бы у американцев была возможность пойти на такой шаг, они бы давно сделали это сказал Блохин

Эксперт предположил, что США могут провести операцию, предполагающую нанесение точечных ударов по инфраструктуре Ирана с применением бомб с ядерным зарядом.

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что США и Израиль могут в ближайшие дни нанести ядерный удар по иранской территории.