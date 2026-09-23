Москва23 сен Вести.Соединенным Штатам не удастся добиться полной авиационной блокады Ирана, поскольку контроль за составляющими отрасли представляет для Вашингтона серьезные сложности. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил преподаватель экономического факультета РУДН и Финансового университета при Правительстве РФ Фархад Ибрагимов.

По словам эксперта, краткосрочный эффект от ограничений может оказаться довольно ощутимым, но добиться полной блокады авиасообщения Вашингтону будет сложно.

Краткосрочный эффект будет довольно сильным из-за перестраховки бизнеса. Но полной и, если хотите, герметичной авиационной блокады, на которую рассчитывают американцы, добиться им будет значительно сложнее. Даже отраслевые эксперты в регионе отмечают, что контроль за всеми аэропортами, топливными компаниями, наземными операторами представляет серьезную практическую проблему. Американцы наверняка этот момент, конечно, учитывали, но создать на практике какой-то механизм, который подразумевал бы тотальный контроль за всеми этими нюансами, сложно заявил Ибрагимов

Эксперт отметил, что Иран – большая страна с огромным количеством выходов, и добиться своих намерений Соединенным Штатам будет непросто.

Загнать [Иран] в угол даже по региональным меркам будет не так-то и просто. На каком-то уровне у них это получится сделать. И в открытую ни одна из региональных стран, ни один из соседей Ирана не станет демонстрировать свое неприятие американским ограничениям и барьерам, дабы не попасть под американские санкции и рестрикции. Но если мы посмотрим с вами на эту ситуацию с точки зрения глубинного положения дел, то мы с вами можем отметить, что в целом-то Иран все равно найдет запасные каналы связи с внешним миром и сможет урегулировать этот момент сказал Ибрагимов

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон может ввести санкции в отношении компаний, которые сотрудничают с иранскими авиаперевозчиками.