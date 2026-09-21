Москва21 сен Вести.Американская администрация ожидает, что с 23 сентября иранские авиакомпании прекратят выполнять международные рейсы из-за санкций США. Об этом в эфире CNBC заявил министр финансов страны Скотт Бессент.

По его словам, Вашингтон намерен добиваться соблюдения ограничений не только со стороны Ирана, но и от иностранных компаний, которые сотрудничают с его авиаперевозчиками.

23 сентября все иранские авиалинии в мире прекратят работу заявил Бессент

Он пояснил, что иранской стороне должно быть отказано в доступе к топливу, наземному обслуживанию и продаже билетов. По словам министра, компании, которые продолжат оказывать такие услуги, рискуют потерять доступ к долларовой системе.

Ранее Иран не исключил прекращения воздушного сообщения с другими странами. Мера может продлиться несколько дней.