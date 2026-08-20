ЦБ Ирана: экспорт нефти из Ирана почти прекратился Глава иранского ЦБ: Иран прекратил экспорт нефти

Москва20 авг Вести.Экспорт нефти из Ирана почти остановился, заявил глава Центрального банка (ЦБ) Ирана Абдольнасер Хеммати в эфире иранского национального телевидения.

Несмотря на сложившуюся обстановку, Иран располагает достаточными валютными резервами и источниками поступлений, которые позволяют обеспечить население лекарствами и основными товарами.

Телеканал CNN сообщил, что США могут перейти к стратегии экономического "удушения" Ирана, отказавшись от прежнего курса на силовую операцию.

По сведениям источников, на текущей неделе США могут ввести новый пакет санкций против Ирана, а также продолжить блокаду иранских морских портов.

Вашингтон в рамках политики давления уже вводил ограничения в отношении Тегерана. Американские санкции затрагивали различные отрасли иранской экономики, в том числе нефтяную и финансовую.