Москва20 авгВести.Экспорт нефти из Ирана почти остановился, заявил глава Центрального банка (ЦБ) Ирана Абдольнасер Хеммати в эфире иранского национального телевидения.
Несмотря на сложившуюся обстановку, Иран располагает достаточными валютными резервами и источниками поступлений, которые позволяют обеспечить население лекарствами и основными товарами.
Телеканал CNN сообщил, что США могут перейти к стратегии экономического "удушения" Ирана, отказавшись от прежнего курса на силовую операцию.
По сведениям источников, на текущей неделе США могут ввести новый пакет санкций против Ирана, а также продолжить блокаду иранских морских портов.
Вашингтон в рамках политики давления уже вводил ограничения в отношении Тегерана. Американские санкции затрагивали различные отрасли иранской экономики, в том числе нефтяную и финансовую.