CNN: Вашингтон сменил тактику в отношении Тегерана CNN: США пересмотрели тактику в отношении Ирана

Москва19 авг Вести.Соединенные Штаты уведомили своих союзников о смене подхода к Исламской Республике Иран. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Отмечается, что стратегия "быстрее сокрушить Иран" была заменена на идею "задушить" Исламскую Республику со временем.

В течение нескольких недель президент [США] Дональд Трамп пытался инициировать позитивные изменения в отношениях с Ираном… он, похоже, изменил свой подход говорится в материале

Американский лидер, как подчеркивается, поручил представителям американской администрации прекратить переговоры с иранской стороной.

Сам Трамп накануне заявил, что Вашингтон не ведет и не планирует переговоров с Тегераном. Глава Белого дома добавил, что морская блокада Ирана остается в силе.