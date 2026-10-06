Москва6 окт Вести.Заявления президента США Дональда Трампа о том, что Иран способен уничтожить американские города, сделаны либо из-за незнания ситуации, либо намеренно. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Политолог в беседе с KP.RU пояснил, что американский лидер преследовал конкретную цель, допустив такие громкие высказывания.

Трамп таким образом пытается придать иранской угрозе экзистенциальный характер. Он имел в виду: если не справиться с Ираном, значит, американские города будут уничтожены. То есть искусственно усиливается образ противника, угроза раздувается, чтобы обосновать дальнейшие военные действия считает Блохин

Ранее Трамп допустил, что Иран может уничтожить Лос-Анджелес и Сан-Диего в ходе противостояния с США. Он призвал американских граждан потерпеть повышении цен на ряд товаров ради безопасности.