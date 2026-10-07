Москва7 окт Вести.Громкое высказывание президента США Дональда Трампа о возможном уничтожении двух американских городов в противостоянии с Ираном является его классической тактикой в преддверии важных выборов. Об этом журналист ИС "Вести" Валентин Богданов заявил в интервью Владимиру Соловьёву.

Неполиткорректные заявления американского лидера связаны с его политической личностью и стилем, отметил журналист.

Секрет очень прост. Просто Трамп свою политическую личность, его политическое ДНК, оно завязано и замешано на таких провокациях, это его стиль. И схватить его за это будет очень трудно. Но, конечно, в копилку последствий, которые ему могут вернуться уже после того, как новый Конгресс будет приведен к присяге, наверное, это стоит добавить сказал Богданов

Также он отметил, что подобное поведение президента США является его классической тактикой в преддверии важных событий, в частности выборов в Конгресс, когда ему нужно максимально активизировать своих избирателей и сторонников.

Это классическая тактика Трампа – чем ближе какие-то важные для него электоральные события, он плюет на колеблющихся избирателей, он плюет на всех, кроме своих сторонников, у него всегда одна и та же тактика. Он гальванизирует, активирует свою MAGA-базу избирательную. Ему надо, чтобы эти люди в начале ноября не остались дома, пошли на участки или отправили свой бюллетень объяснил Богданов

Ранее Трамп допустил возможность уничтожения городов Лос-Анджелес и Сан-Диего в штате Калифорния в ходе войны с Ираном. Такое заявление он сделал в ходе выступления перед сторонниками в штате Небраска.