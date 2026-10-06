Трамп: Лос-Анджелес и Сан-Диего могут быть уничтожены в конфликте с Ираном

Трамп допустил возможность уничтожения Лос-Анджелеса и Сан-Диего в войне с ИРИ Трамп: Лос-Анджелес и Сан-Диего могут быть уничтожены в конфликте с Ираном

Москва6 окт Вести.Президент США Дональд Трамп допустил возможность уничтожения городов Лос-Анджелес и Сан-Диего в штате Калифорния в ходе войны с Исламской Республикой Иран.

Такое заявление американский лидер сделал в ходе выступления перед сторонниками в штате Небраска, его слова пприводит агентство ТАСС.

Трамп отметил, что хочет увидеть грандиозную победу США над Ираном, поскольку она подтвердит правильность усилий Вашингтона.

Помните, что в условиях войны это всего лишь искусственное явление: [цены на товары] немного завышены. Это небольшая цена за обеспечение безопасности мира и нашей страны. Они могут уничтожить город, пусть уничтожат Лос-Анджелес, пусть уничтожат Сан-Диего. Это очень небольшая цена, которую приходится платить, и все это очень скоро закончится. По сути, все уже почти закончилось, хотя они, возможно, еще немного затянут ситуацию. Но это скоро закончится так или иначе сказал президент США

При этом ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы к прямым переговорам с Исламской Республикой Иран.

До этого глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США не собираются затягивать конфликт с Ираном. Он подчеркнул, что Трамп понимает задачу Вашингтона в этом противостоянии.