Москва11 октВести.Утверждения американского лидера Дональда Трампа о возможном уничтожении городов Лос-Анджелес и Сан-Диего в штате Калифорния в ходе войны с Ираном – это не более чем выдумка в преддверии выборов в Конгресс США. Такое заявление сделал посол Исламской Республики в РФ Казем Джалали.
В беседе с ТАСС дипломат указал, что военная доктрина Тегерана, будучи совершенно ясной и ответственной, основана на обороне и сдерживании. По его словам, Иран никогда не был инициатором вооруженных конфликтов. Между тем Джалали назвал военный потенциал республики "неоспоримым, точным и пугающим фактом".
Утверждения господина Трампа о возможном уничтожении американских городов совершенно необоснованны, нереалистичны и являются лишь предвыборной риторикойзаявил посол
Ранее глава Белого дома допустил возможность уничтожения Исламской Республикой Лос-Анджелеса и Сан-Диего в ходе военных действий.
Журналист ИС "Вести" Валентин Богданов заметил, что подобное громкое заявление Трампа является его классической тактикой перед важными выборами.