Посол Ирана: заявление Трампа об уничтожении городов в США – это выдумка

Посол Ирана назвал выдумкой слова Трампа об уничтожении городов в США Посол Ирана: заявление Трампа об уничтожении городов в США – это выдумка

Москва11 окт Вести.Утверждения американского лидера Дональда Трампа о возможном уничтожении городов Лос-Анджелес и Сан-Диего в штате Калифорния в ходе войны с Ираном – это не более чем выдумка в преддверии выборов в Конгресс США. Такое заявление сделал посол Исламской Республики в РФ Казем Джалали.

В беседе с ТАСС дипломат указал, что военная доктрина Тегерана, будучи совершенно ясной и ответственной, основана на обороне и сдерживании. По его словам, Иран никогда не был инициатором вооруженных конфликтов. Между тем Джалали назвал военный потенциал республики "неоспоримым, точным и пугающим фактом".

Утверждения господина Трампа о возможном уничтожении американских городов совершенно необоснованны, нереалистичны и являются лишь предвыборной риторикой заявил посол

Ранее глава Белого дома допустил возможность уничтожения Исламской Республикой Лос-Анджелеса и Сан-Диего в ходе военных действий.

Журналист ИС "Вести" Валентин Богданов заметил, что подобное громкое заявление Трампа является его классической тактикой перед важными выборами.