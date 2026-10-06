Эксперт заявил, что Трамп готов положить все на алтарь победы над Ираном Востоковед Макаренко: Трамп готов положить все на алтарь победы над Ираном

Москва6 окт Вести.Президент США Дональд Трамп готов положить все на алтарь американской победы над Ираном. Об этом ИС "Вести" заявил востоковед, доцент кафедры культурологии и теологии МПГУ Олег Макаренко, комментируя заявления американского лидера о возможном уничтожении Лос-Анджелеса и Сан-Диего в ходе конфликта с Ираном.

У этого человека действительно больная голова … Это полное пренебрежение человеческими жизнями, такими городами, как Сан-Франциско, Сан-Диего … Он готов положить все на алтарь американской победы над Ираном. И говорит о том, что Иран может наносить удары по американским городам. Это истерия, по сути дела. Это подталкивание американцев к пониманию того, что Иран является исчадием ада и что необходимы полномасштабные боевые действия против Исламской Республики Иран сказал эксперт

Ранее Дональд Трамп допустил возможность уничтожения городов Лос-Анджелес и Сан-Диего в штате Калифорния в ходе войны с Ираном.