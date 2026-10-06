Москва6 октВести.Президент США Дональд Трамп готов положить все на алтарь американской победы над Ираном. Об этом ИС "Вести" заявил востоковед, доцент кафедры культурологии и теологии МПГУ Олег Макаренко, комментируя заявления американского лидера о возможном уничтожении Лос-Анджелеса и Сан-Диего в ходе конфликта с Ираном.
У этого человека действительно больная голова … Это полное пренебрежение человеческими жизнями, такими городами, как Сан-Франциско, Сан-Диего … Он готов положить все на алтарь американской победы над Ираном. И говорит о том, что Иран может наносить удары по американским городам. Это истерия, по сути дела. Это подталкивание американцев к пониманию того, что Иран является исчадием ада и что необходимы полномасштабные боевые действия против Исламской Республики Ирансказал эксперт
Ранее Дональд Трамп допустил возможность уничтожения городов Лос-Анджелес и Сан-Диего в штате Калифорния в ходе войны с Ираном.