Москва6 окт Вести.Президент США Дональд Трамп готовит американское общество к активной войне с Исламской Республикой Иран. Об этом ИС "Вести" заявил востоковед, доцент кафедры культурологии и теологии МПГУ Олег Макаренко, комментируя заявления американского лидера о возможном уничтожении Лос-Анджелеса и Сан-Диего в ходе конфликта с Ираном.

Скорее всего, [Трамп] готовит американское общество к тому, что боевые действия будут продолжаться. И будут продолжаться очень и очень активно. И объясняют это тем, что Иран в состоянии наносить удары на такое расстояние, что угроза жизни американцам имеет место быть … И в этом случае президент Дональд Трамп должен принять все необходимые меры для того, чтобы обеспечить безопасность своего государства. Это подготовка по сути дела к войне и к принятию американцами тех потерь, которые они будут нести в результате этих боевых действий. Причем цена – это спокойствие людей, находящихся на Соединенных Штатах, в этих городах. И поэтому он в открытую говорит, что готовьтесь, эти города будут стерты с лица Земли сказал он

Ранее Олег Макаренко заявил, что Трамп готов положить все на алтарь американской победы над Ираном.