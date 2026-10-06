Москва6 окт Вести.Отсутствие ядерного оружия у Ирана будет являться для США победой в конфликте. Об этом ИС "Вести" заявил востоковед, доцент кафедры культурологии и теологии МПГУ Олег Макаренко.

Дональд Трамп неоднократно говорил о том, что победой для Соединенных Штатов будет отсутствие у Ирана ядерного оружия. Он готовит американцев к тому, что американцы эту войну уже проиграли, так как он вывел войска … То есть он готовит почву. Поэтому победа для них – это медийное пространство. А в медийном пространстве можно сказать все, что угодно и объявить это. Я думаю, что победа для американцев – это отсутствие у Ирана оружия. И вот этим способом они смогут уйти. Во всяком случае, сделать красивую мину при плохой игре и уйти из региона, объявив о своей победе. Вот это единственное, что на сегодняшний момент может американцам выглядеть как победа. Все остальное, да те же самые активные боевые действия, они абсолютно бесперспективные, и победой их назвать невозможно сказал он

Ранее Макаренко заявил, что Трамп готовит американское общество к активной войне с Ираном.