Москва14 ноя Вести.Победа в конфликте с Ираном состоит для США в том, чтобы лишить Тегеран финансовых и технических возможностей для создания ядерного оружия (ЯО), заявил госсекретарь США Марко Рубио, сообщает ТАСС.

Я думаю, победа заключается в обеспечении того, чтобы у них никогда так или иначе не появилось ядерное оружие. Это означает, что у них не было бы денег и оборудования для этого приводит ТАСС слова Рубио

США нанесли Тегерану существенный экономический ущерб, а также сильно ослабили Иран, поэтому пока нет необходимости в возобновлении военных действий, отметил Рубио.

Президент США Дональд Трамп заявил, что США больше не считают необходимым заключать соглашение с Ираном, поскольку Вашингтон получил иранские деньги. Речь идет о сотнях миллиардов долларов. Кроме того, США контролируют Ормузский пролив, пояснил Трамп.

До этого Трамп утверждал, что США "победили Иран на 93%", а Вашингтон считает себя победителем, однако хочет убедиться в полной, а не частичной победе.