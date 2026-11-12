Трамп: США больше не нуждаются в соглашении с Ираном

Трамп заявил, что США больше не нужна сделка с Ираном Трамп: США больше не нуждаются в соглашении с Ираном

Москва12 ноя Вести.США больше не считают необходимым заключать соглашение с Ираном. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Нам не нужна сделка с Ираном. Эти дни давно прошли написал американский лидер на своей странице в Truth Social

Трамп также заявил, что Вашингтон получил иранские деньги, речь, по его словам, идет о сотнях миллиардов долларов, и контролирует Ормузский пролив.

Накануне Трамп, общаясь с журналистами в Белом доме, утверждал, что США "победили Иран на 93%". Он пояснял, что Вашингтон считает себя победителем, однако хочет убедиться в полной победе, а не в частичном результате.

По данным МИД России, США пока занимают выжидательную позицию в отношении Ирана и стараются избегать масштабной эскалации, несмотря на периодические вспышки напряженности в районе Ормузского пролива. При этом в Москве не исключают силовой сценарий в конфликте между Вашингтоном и Тегераном в случае срыва переговорных усилий.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявлял, что США могут возобновить боевые действия против Ирана, если получат сведения о продолжении деятельности на иранских ядерных объектах.