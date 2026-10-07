Трамп заявил, что США не нуждаются в иранской нефти Трамп: США не нужна нефть Ирана

Москва7 окт Вести.Соединенные Штаты Америки не нуждаются в нефти иранского производства, заявил президент США Дональд Трамп.

В ходе выступления перед сторонниками в городе Балтимор (штат Мэриленд) он в очередной раз заявил о "полном контроле" американских военных над Ормузским проливом.

Другими словами, Ормузский пролив принадлежит американским ВМС и США. Вот кому он принадлежит, вот как сейчас обстоят дела утверждает Трамп

Вместе с этим он отметил, что иранская нефть необходима другим странам, а Соединенные Штаты обеспечивают ее вывоз.

По словам главы Белого дома, за последние два дня объем перевозок через этот Ормузский пролив превысил довоенный уровень.

Мы обеспечиваем ее (нефти – прим. ред.) вывоз. И мы делаем это на рекордных уровнях добавил американский лидер

Трамп также заявил, что США "должны довести дело до конца" в отношении Ирана.