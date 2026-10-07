Москва7 октВести.Соединенные Штаты Америки не нуждаются в нефти иранского производства, заявил президент США Дональд Трамп.
В ходе выступления перед сторонниками в городе Балтимор (штат Мэриленд) он в очередной раз заявил о "полном контроле" американских военных над Ормузским проливом.
Другими словами, Ормузский пролив принадлежит американским ВМС и США. Вот кому он принадлежит, вот как сейчас обстоят делаутверждает Трамп
Вместе с этим он отметил, что иранская нефть необходима другим странам, а Соединенные Штаты обеспечивают ее вывоз.
По словам главы Белого дома, за последние два дня объем перевозок через этот Ормузский пролив превысил довоенный уровень.
Мы обеспечиваем ее (нефти – прим. ред.) вывоз. И мы делаем это на рекордных уровняхдобавил американский лидер
Трамп также заявил, что США "должны довести дело до конца" в отношении Ирана.