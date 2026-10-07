Трамп: сейчас через Ормузский пролив проходит больше нефти, чем до конфликта

Трамп вновь заявил о "полном контроле" США над Ормузским проливом Трамп: сейчас через Ормузский пролив проходит больше нефти, чем до конфликта

Москва7 окт Вести.США установили "полный контроль" над Ормузским проливом, за последние два дня объем перевозок нефти через этот водный маршрут превысил уровень до начала конфликта Соединенных Штатов с Ираном.

Соответствующее заявление сделал американский лидер Дональд Трамп.

Ормузский пролив - огромные объемы, миллионы баррелей нефти были переброшены (через него – прим. ред.) только за последние пару дней. Мы теперь транспортируем (нефть – прим. ред.) на уровнях, иногда даже превосходящих те, которые были до войны (с Ираном – прим. ред.) сказал он журналистам в Белом доме

1 октября, отвечая на вопросы репортеров, Трамп уже заявлял, что США установили "полный контроль" над Ормузским проливом.

Между тем, в начале сентября секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи сообщал, что Ормузский пролив полностью закрыт для судоходства.

Ранее в Минэнерго США рассказали, что ежедневный перевозки нефти через Ормузский пролив составляет почти 13 миллионов баррелей.