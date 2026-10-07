Москва7 октВести.США установили "полный контроль" над Ормузским проливом, за последние два дня объем перевозок нефти через этот водный маршрут превысил уровень до начала конфликта Соединенных Штатов с Ираном.
Соответствующее заявление сделал американский лидер Дональд Трамп.
Ормузский пролив - огромные объемы, миллионы баррелей нефти были переброшены (через него – прим. ред.) только за последние пару дней. Мы теперь транспортируем (нефть – прим. ред.) на уровнях, иногда даже превосходящих те, которые были до войны (с Ираном – прим. ред.)сказал он журналистам в Белом доме
1 октября, отвечая на вопросы репортеров, Трамп уже заявлял, что США установили "полный контроль" над Ормузским проливом.
Между тем, в начале сентября секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи сообщал, что Ормузский пролив полностью закрыт для судоходства.
Ранее в Минэнерго США рассказали, что ежедневный перевозки нефти через Ормузский пролив составляет почти 13 миллионов баррелей.