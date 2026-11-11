МИД зафиксировал предпосылки силового сценария конфликта Ирана и США МИД: Россия допускает силовой сценарий в конфликте Ирана и США

Москва11 ноя Вести.Россия не исключает реализации силового сценария в конфликте Ирана и США в случае срыва переговорных усилий. Об этом заявил заместитель директора департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Максим Максимов.

По его словам, Вашингтон пока занимает выжидательную позицию в отношении Тегерана и старается избегать масштабной эскалации, несмотря на периодические вспышки напряженности в Ормузском проливе. При этом стороны поддерживают активные контакты через посредников.

В то же время нельзя исключать, что в случае срыва переговорных усилий может быть задействован и силовой сценарий. Фиксируем соответствующие предпосылки заявил Максимов

Он отметил, что в регион стянуты три авианосные ударные группы и две экспедиционные группы морской пехоты.

Дипломат предупредил, что возобновление масштабных боевых действий нанесет колоссальный ущерб государствам по обе стороны Персидского залива. По его оценке, также существует риск расширения географии конфликта из-за возможности йеменского движения "Ансар Аллах" перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив.

Максимов выразил надежду, что Вашингтон и Тегеран смогут наладить конструктивный диалог и выработать долгосрочное комплексное соглашение. По мнению дипломата, оно должно учитывать принципиальные договоренности, уже зафиксированные в исламабадском меморандуме.

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. Под удары попали крупнейшие иранские города, были убиты ключевые фигуры руководства страны. Иран был вынужден наносить ответные удары по Израилю и военной инфраструктуре США в регионе.

В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий. Однако соглашение не привело к ожидаемым результатам. Затем администрация США сигнализировала о прекращении применения масштабной военной силы и переходе к попытке экономического удушения Ирана посредством санкций и морской блокады.