Лавров заявил о риске полноформатной войны на Ближнем Востоке Лавров: ситуация на Ближнем Востоке балансирует на грани полноформатной войны

Москва18 окт Вести.Исламабадский меморандум между США и Ираном содержит необходимые условия для перевода ситуации в Ормузском проливе в политико-дипломатическое русло, несмотря на риск возобновления полномасштабной войны на Ближнем Востоке. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам министерского заседания девятого стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

Мы считаем, что меморандум по-прежнему содержит все необходимое для того, чтобы перевести ситуацию из нынешней стадии, когда она балансирует на грани возобновления полноформатной войны, в политико-дипломатическое переговорное русло сказал Сергей Лавров

По словам Лаврова, для урегулирования необходимо устранить первопричины происходящего в Ормузском проливе и вокруг него, в том числе выполнить договоренности между США и Ираном, достигнутые в рамках Исламабадского меморандума.