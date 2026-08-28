Лавров: проблемы Ормуза вообще не было до авантюры США и Израиля Лавров: проблема с Ормузом возникла на ровном месте после атаки США и Израиля

Москва28 авг Вести.Проблема с Ормузским проливом возникла на ровном месте, когда США и Израиль во время переговоров начали наносить удары по Ирану. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью телеканалу РБК.

Он отметил, что сегодня американцы требуют от Ирана открыть Ормузский пролив, а Иран в ответ настаивает на ослаблении или снятии санкций. Исламская Республика продолжит этого добиваться, считает Лавров.

Но самое-то интересное в том, что Ормузский пролив был полностью открыт до 28 февраля. А после этой агрессии Иран показал, что он тоже имеет свои национальные интересы, национальную гордость, традиции. История Персии насчитывает не одно тысячелетие. Только если Ормузский пролив будет открываться сейчас, они обсуждают плату за проход, а ее не было, пока США и Израиль не начали эту авантюру. Мы тоже, кстати, не хотим, чтобы была введена плата, но это предмет дальнейших разговоров сказал министр

Ранее сообщалось, что военное руководство США намерено обсудить с европейскими коллегами координацию так называемой миссии по обеспечению безопасности в Ормузском проливе после достижения соответствующих договоренностей.