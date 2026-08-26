Bloomberg: США обсудят со странами Европы ситуацию в Ормузе

СМИ: США планируют обсудить с европейцами безопасность в Ормузском проливе Bloomberg: США обсудят со странами Европы ситуацию в Ормузе

Москва26 авг Вести.Военное руководство Соединенных Штатов намерено обсудить с европейскими коллегами координацию так называемой миссии по обеспечению безопасности в Ормузском проливе после достижения соответствующих договоренностей.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что Великобритания и Франция, в свою очередь, планируют масштабную операцию по разминированию пролива, как только будет достигнуто соглашение о прекращении огня и доказана его устойчивость.

Военное руководство США планирует встретиться со своими европейскими коллегами после достижения соглашения, чтобы обсудить координацию так называемой миссии по обеспечению безопасности [в Ормузском проливе] говорится в материале

Пресс-служба МИД Ирана ранее сообщила, что Исламская Республика и Оман договорились создать в Ормузском проливе временный судоходный коридор. Уточнялось, что стороны будут управлять им совместно.