Москва26 авгВести.Военное руководство Соединенных Штатов намерено обсудить с европейскими коллегами координацию так называемой миссии по обеспечению безопасности в Ормузском проливе после достижения соответствующих договоренностей.
Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Отмечается, что Великобритания и Франция, в свою очередь, планируют масштабную операцию по разминированию пролива, как только будет достигнуто соглашение о прекращении огня и доказана его устойчивость.
Военное руководство США планирует встретиться со своими европейскими коллегами после достижения соглашения, чтобы обсудить координацию так называемой миссии по обеспечению безопасности [в Ормузском проливе]говорится в материале
Пресс-служба МИД Ирана ранее сообщила, что Исламская Республика и Оман договорились создать в Ормузском проливе временный судоходный коридор. Уточнялось, что стороны будут управлять им совместно.